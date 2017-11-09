Рядом с монументом Славы поставили редчайшие фото о полувековой истории памятника
Сегодня, 9 ноября, недалеко от монумента Славы на улице Станиславского открылась фотовыставка — известнейшему памятнику в Ленинском районе Новосибирска исполнилось 50 лет.
Экспозицию подготовил Музей Новосибирска совместно с администрацией Ленинского района. В выставке впервые использованы архивные снимки корреспондента ТАСС Анатолия Полякова. Экспозиция проработает две недели.
Выставка рассказывает об истории Поста
В частности, авторы экспозиции напомнили горожанам, что монумент Славы построили методом «народной стройки» — рабочие, служащие и студенты, сотрудники военкоматов и НИИ возводили конструкции, а оплатили стройку 27 предприятий города, переведя деньги на открытый расчётный счёт.
До монумента Славы на этом месте был пустырь, на котором в Новый год устанавливали ёлку. «Просковья Павловна Шувалова была секретарь [Новосибирского горкома КПСС] по идеологии, говорит: "Ты сделал панно в сквере Героев, сделай аналогичный и о сибиряках в годы войны". Я сказал, что нет такого дома, на котором я могу сделать такое панно. Тогда она мне сказала, чтобы я искал подходящее место. Пошёл искать и нашёл вот этот пустырь, на котором ставили ёлку районную. Земля была так сильно исхожена, что трава там уже не росла. Узнал, что ничего не собираются здесь строить, пришёл и сказал ей, что я нашёл место. Она мне сказала делать эскиз», — цитирует Музей Новосибирска одного из авторов монумента Славы Александра Чернобровцева. Именно он настоял на форме монумента — и вместо задуманной триумфальной арки здесь появились пилоны с фамилиями погибших.
Новосибирский монумент был первым в стране памятником с именами погибших, рассказывают в музее. И его открыли без согласования с Министерством культуры СССР. Первый монумент с именами хотели открыть на Мамаевом кургане в Волгограде, однако новосибирская стройка закончилась раньше, и местные власти не стали запрещать открытие мемориала.
Монумент Славы — особое место для новосибирцев. В 2016 году именно здесь горожане запустили в небо 335 шаров в память жертв Беслана.
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Наталья Гредина
Фото Густаво Зырянова