Рядом с монументом Славы поставили редчайшие фото о полувековой истории памятника

Сегодня, 9 ноября, недалеко от монумента Славы на улице Станиславского открылась фотовыставка — известнейшему памятнику в Ленинском районе Новосибирска исполнилось 50 лет.





Монументу Славы исполнилось 50 лет





Экспозицию подготовил Музей Новосибирска совместно с администрацией Ленинского района. В выставке впервые использованы архивные снимки корреспондента ТАСС Анатолия Полякова. Экспозиция проработает две недели.





Выставка рассказывает об истории Поста № 1 — вахты у Вечного огня, которую с 1970 года здесь несли школьники, о том, как строился памятник. Часть экспозиции рассказывает о почётных гостях монумента: в 1970 году его посетил президент Франции Жорж Помпиду, в 1975 году — канцлер ФРГ Вилли Брандт, в 1987 году — президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер.





Выставка у монумента Славы





В частности, авторы экспозиции напомнили горожанам, что монумент Славы построили методом «народной стройки» — рабочие, служащие и студенты, сотрудники военкоматов и НИИ возводили конструкции, а оплатили стройку 27 предприятий города, переведя деньги на открытый расчётный счёт.





Открытие посетили горожане, школьники и мэр Новосибирска Анатолий Локоть





До монумента Славы на этом месте был пустырь, на котором в Новый год устанавливали ёлку. «Просковья Павловна Шувалова была секретарь [Новосибирского горкома КПСС] по идеологии, говорит: "Ты сделал панно в сквере Героев, сделай аналогичный и о сибиряках в годы войны". Я сказал, что нет такого дома, на котором я могу сделать такое панно. Тогда она мне сказала, чтобы я искал подходящее место. Пошёл искать и нашёл вот этот пустырь, на котором ставили ёлку районную. Земля была так сильно исхожена, что трава там уже не росла. Узнал, что ничего не собираются здесь строить, пришёл и сказал ей, что я нашёл место. Она мне сказала делать эскиз», — цитирует Музей Новосибирска одного из авторов монумента Славы Александра Чернобровцева. Именно он настоял на форме монумента — и вместо задуманной триумфальной арки здесь появились пилоны с фамилиями погибших.





Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню





Новосибирский монумент был первым в стране памятником с именами погибших, рассказывают в музее. И его открыли без согласования с Министерством культуры СССР. Первый монумент с именами хотели открыть на Мамаевом кургане в Волгограде, однако новосибирская стройка закончилась раньше, и местные власти не стали запрещать открытие мемориала.





Выставка открылась на улице Станиславского





Монумент Славы — особое место для новосибирцев. В 2016 году именно здесь горожане запустили в небо 335 шаров в память жертв Беслана.