Фото: на Алтае заметили сразу трёх котят снежного барса

В Сайлюгемском национальном парке в Горном Алтае самка снежного барса принесла трёх котят — маленькие ирбисы попали в объектив фотоловушки.


Учёные с осторожностью говорят о начале восстановления численности ирбиса на Алтае 
Учёные с осторожностью говорят о начале восстановления численности ирбиса на Алтае 


«Самка снежного барса приносит потомство раз в два года. Три котёнка — знаменательное событие в восстановлении численности ирбиса на Алтае. Исследовав снимки, можно сказать, что барсята нынешнего помёта родились в апреле-мае. Судя по их внешнему виду, мать прекрасно справляется со своей задачей — котята вполне упитанны для своего возраста. Как правило, основным в рационе ещё остается материнское молоко, но и мясо они уже употребляют в пищу», — рассказал научный сотрудник Сайлюгемского парка Алексей Кужлеков. 


Судя по внешнему виду, котятам сейчас около полугода
Судя по внешнему виду, котятам сейчас около полугода


Сотрудники нацпарка получили снимки с фотоловушек на одном из участков Южно-Чуйского хребта. На кадрах запечатлены дневной и ночной проходы самки с котятами. Несколько лет назад эта же самка принесла ещё двух котят.


На кадры фотоловушки попали дневная и ночная прогулки самки с котятами
На кадры фотоловушки попали дневная и ночная прогулки самки с котятами


«Предыдущее потомство рассредоточилось по соседним территориям, не охваченным фоторегистраторами, о чём свидетельствуют местные жители», — отметили в нацпарке. 


Ирбисы в основном питаются сибирскими горными козлами (архарами). На Южно-Чуйском хребте этих парнокопытных водится не так много, но зато архары пасутся здесь круглогодично, отметили в пресс-службе нацпарка. 


На Алтае обитает около 30 ирбисов
На Алтае обитает около 30 ирбисов


По последним данным, в России насчитывается не более 70–90 особей ирбиса, сведения о 50 из них подтверждены автоматическими камерами. На Алтае обитает около 30 ирбисов, 15 из них — на территории Сайлюгемского парка.


Учёные с осторожностью говорят о начале восстановления численности краснокнижного животного на Алтае.


В сентябре снимки со снежными барсами удалось получить с хребта Чихачёва. Кроме того, недавно фотоловушки впервые запечатлели снежных барсов на плато Укок — на камеру попала самка ирбиса с двумя котятами.


На памяти сотрудников нацпарка есть и грустные события — в 2015 году в расставленных петлях погибла самка ирбиса по кличке Вита и два её детёныша.

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