45 лет строгого режима: суд вынес приговор за смерть беременной женщины


Подсудимые получили внушительные сроки
Подсудимые получили внушительные сроки

Сегодня, 9 ноября, Новосибирский областной суд вынес приговор троим виновникам убийства беременной женщины в микрорайоне «Снегири».


Подсудимые получили от 12 до 17 лет лишения свободы. «Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


Преступление произошло осенью 2016 года.


Как установил суд, убийство женщины заказал отец её бывшего мужа Константин Кононович. Он разозлился на невестку из-за того, что после развода она не хотела отказываться от квартиры и половины дома в Республике Алтай, которые ещё во время брака супруг подарил ей и её сыну, пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.


В прокуратуре отметили, что после угроз мужчина решил убить свою бывшую сноху и попросил об этом двух жителей Ростовской области — Сергея Калинина и Олега Маркова. 29 сентября 2016 года они приехали в Новосибирск.


Константин Кононович нашёл исполнителям жильё, передал им информацию о жертве и её фотографии, арендовал машину для слежки за женщиной. Ростовчане следили за жертвой несколько дней и в итоге придумали план убийства. 6 октября они разрезали колёса её машины, припаркованной на улице Рассветной.


Когда женщина вышла на улицу, то увидела сдутые шины. В это время Олег Марков в медицинской маске набросился на неё и ударил ножом не меньше 10 раз, уточнили в прокуратуре. Женщина умерла от ран в машине «скорой помощи». В тот же день Марков и его подельник уехали в Ростовскую область, где их и задержали полицейские.


Сегодня Новосибирский областной суд вынес участникам убийства обвинительный приговор. Он признал 68-летнего Кононовича виновным в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «г, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. 48-летний Марков получил 17 лет колонии за убийство по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). А 52-летнему Калинину предстоит провести в заключении 12 лет за пособничество в убийстве (ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

 

Кроме того, семья убитой женщины получит от осуждённых компенсацию морального вреда. Кононович должен выплатить 2 млн рублей, Калинин — 1,5 млн рублей, а Марков — 500 тысяч рублей, сообщили в облпрокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.


Также в прошлом месяце Новосибирский районный суд вынес приговор отцу убитой женщины — 58-летнему Владимиру Зайченко. Он избил металлическим прутом Кононовича после того, как увидел мёртвую дочь в машине «скорой помощи».

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