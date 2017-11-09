Новый музей за полмиллиарда назвал цены за билеты

Один из залов новосибирского парка-музея

В воскресенье, 12 ноября, в Новосибирске откроется мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история», который оборудовали в здании гарнизонного Дома офицеров на территории военного городка.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ директор музея Алексей Пронин, в нём представят четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «ХХ век. 1945-2000».





Цены на посещение одной экспозиции начинаются со 150 рублей для взрослых.





«На одну экспозицию детский билет стоит 50 рублей, взрослый билет стоит 150 рублей. На все четыре экспозиции детский билет стоит 200 рублей, а взрослый — 500. Экскурсионное обслуживание стоит ещё 500 рублей. Если у вас группа до 20 человек, то за экскурсовода одна цена на всех», — пояснил он и добавил, что исторический парк станет филиалом Новосибирского краеведческого музея. Он же устанавливает цены на билеты.







О создании мультимедийного музея-парка в Новосибирске стало известно прошедшей зимой. Он станет копией парка, который построили в 2015 году на ВДНХ в Москве. На все работы по реконструкции и созданию новосибирского музея потратили 537 млн рублей, большая часть из которых — из бюджета области.





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в новосибирском парке-музее за несколько дней до открытия — там почти всё готово к первым посетителям. Подробный фоторепортаж читайте вечером на НГС.НОВОСТИ.