Новосибирское кафе отбилось от скандального иска музыканта «Падам-Падам»

Апелляционный суд отменил решение о взыскании с кабаре-кафе «Бродячая собака» авторских отчислений за песни Эдит Пиаф

Томский арбитражный апелляционный суд снял претензии к кабаре-кафе «Бродячая собака» из-за неуплаты 65 тысяч рублей штрафа за несоблюдение авторских прав. Судебная тяжба длилась год и девять месяцев, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелец кафе Юрий Евдокимов.







«Первый процесс я проиграл. Подали апелляцию в Томск. Её я тоже проиграл. Подали в суд по интеллектуальным правам в Москве, это высшая инстанция по интеллектуальным правам. СИП отменил решения предыдущих судов и направил на новое рассмотрение, опять в Новосибирск. Первую инстанцию я опять проиграл. Подал на апелляцию в Томск и вот там — полная победа», — сообщил Евдокимов.







Напомним, что в марте 2015 года «Бродячая собака» совместно с посольством Франции и организацией «Альянс Франсез» организовали музыкальный спектакль французского режиссёра и автора Северин Андрю. Все авторские права на спектакль, по словам Юрия Евдокимова, были соблюдены, а сам спектакль был зарегистрирован во Франции. Однако в местном представительстве Российского авторского общества решили, что это не спектакль, а концерт песен Эдит Пиаф. Первый иск на 120 тысяч рублей к кабаре-кафе был выставлен от лица несуществующего исполнителя по имени Padam Padam, но позже суд уменьшил сумму иска и удалил это имя из списка истцов.







«Если это спектакль, то создатели спектакля должны урегулировать по нашему закону отношения с правообладателями. А если это концерт, то площадка виновата, то есть я. И вот все эти два года я доказывал очевидную вещь, что это спектакль. Причём РАО никаких доказательств, что это концерт, не выдвигало. А у меня куча доказательств, что это спектакль», — пояснил Юрий Евдокимов.







Заместитель директора новосибирского представительства РАО Денис Нечаев рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что авторское общество не согласно с решением суда и планирует готовить новые документы для рассмотрения в суде по интеллектуальным спорам. В свою очередь Евдокимов добавил, что будет подавать иски к РАО о взыскании судебных издержек, в том числе связанных с поездками в Москву, а также о компенсации за нанесённый ущерб деловой репутации.