Жених избил тестя на свадьбе и оказался на скамье подсудимых

Свадьба в Дзержинском районе закончилась преступлением

В Новосибирске начался суд над двумя родными братьями, которые избили отца невесты на свадьбе.







Происшествие случилось 22 июня 2017 года на крыльце кинотеатра «Горизонт» на улице Бориса Богаткова, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Елена Мельчинская.







По словам гособвинителя, во время празднования свадьбы в банкетном зале родственники вышли на крыльцо. При этом 31-летний жених, ранее судимый за хранение наркотиков, и его 37-летний единоутробный брат поссорились с отцом невесты и начали его бить. Почему начался конфликт, ни подсудимые, ни пострадавший точно не помнят.







«Сложно установить, что произошло между ними, поскольку все лица находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Соответственно, кто-либо из них что-то конкретное не поясняет», — рассказала Елена Мельчинская.







Как следует из материалов дела, родные братья били отца невесты руками по голове. На крыльце они были втроём, поэтому разборок никто не видел. Уже избитого мужчину, лежащего на крыльце, заметил вышедший на улицу 9-летний сын невесты.





«Он забежал в [банкетный] зал с криками, что дедушку избили», — описала ситуацию гособвинитель.







По её словам, «скорая помощь» увезла пострадавшего в городскую клиническую больницу № 1 . Врачи обнаружили у него травмы головы и лица — кровоподтёки, ссадины, переломы.







В итоге жених и его брат оказались на скамье подсудимых — их обвиняют в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Первое заседание по этому делу состоялось в среду, 8 ноября, в Дзержинском районном суде.







Как пояснила Елена Мельчинская, подсудимый, избивший отца своей невесты на свадьбе, сейчас живёт с ним в одной квартире. Но пока о примирении ни одна из сторон не ходатайствовала.







«В любом случае государственное обвинение будет возражать против примирения, поскольку мужчина ранее судим, и судимость у него не погашена, в его действиях усматривается рецидив преступления», — пояснила гособвинитель.







Следующее заседание по делу состоится 15 ноября.







Новосибирские женихи не первый раз оказываются на скамье подсудимых из-за происшествий на свадьбах. Так, недавно Новосибирский областной суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который на собственной свадьбе обокрал организатора торжества.