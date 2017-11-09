Land Cruiser упал в озеро под Новосибирском: погибла пассажирка машины

Автомобиль ещё не вытащили из озера  
Автомобиль ещё не вытащили из озера  

Утром 9 ноября недалеко от Искитима автомобиль Toyota Land Cruiser Prado опрокинулся и упал в озеро. По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, инцидент произошёл в 9:00 на 76-м километре трассы Р256 возле посёлка Линёво. 


«Женщина не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и в озеро. Машину пока не нашли, даже цвет не знаем», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ  представитель областной ГИБДД Константин Шкабарня. 


В полиции уточнили, что водитель внедорожника самостоятельно выбралась из салона машины — женщина была доставлена в больницу с переохлаждением, по информации ГИБДД, пострадавшей была в срочном порядке сделана искусственная вентиляция лёгких. 


Пассажирка автомобиля погибла. Точную причину смерти девушки установит судебно-медицинская экспертиза. По делу проводится доследственная проверка, отметили в МВД. 


В настоящее время специалисты пытаются достать автомобиль из водоёма.  


Похожий случай произошёл в Искитиме год назад — 22-летняя девушка утонула вместе с машиной, когда училась водить

Прочтений: 10679
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено