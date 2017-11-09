Land Cruiser упал в озеро под Новосибирском: погибла пассажирка машины
Утром 9 ноября недалеко от Искитима автомобиль Toyota Land Cruiser Prado опрокинулся и упал в озеро. По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, инцидент произошёл в 9:00 на 76-м километре трассы Р256 возле посёлка Линёво.
«Женщина не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и в озеро. Машину пока не нашли, даже цвет не знаем», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель областной ГИБДД Константин Шкабарня.
В полиции уточнили, что водитель внедорожника самостоятельно выбралась из салона машины — женщина была доставлена в больницу с переохлаждением, по информации ГИБДД, пострадавшей была в срочном порядке сделана искусственная вентиляция лёгких.
Пассажирка автомобиля погибла. Точную причину смерти девушки установит судебно-медицинская экспертиза. По делу проводится доследственная проверка, отметили в МВД.
В настоящее время специалисты пытаются достать автомобиль из водоёма.
Похожий случай произошёл в Искитиме год назад — 22-летняя девушка утонула вместе с машиной, когда училась водить.
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Алёна Истомина
Фото Ивана Рейзвиха