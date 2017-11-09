Спасатели и врачи открыли в Новосибирске бесплатные курсы первой помощи

В первую группу набрали 20 человек

Новосибирская Муниципальная аварийно-спасательная служба вместе со специалистами Всероссийского общества скорой медицинской помощи открыли бесплатные курсы по оказанию первой помощи.







Первое занятие пройдёт 11 ноября на улице Колыванской, 4. Организаторам уже поступило больше 100 заявок от горожан, в первую группу для занятий включили 20 человек.







«Первое занятие будет идти около двух часов, если это будет актуально — раз в месяц будем проводить. Сначала одна группа пройдет занятия, потом другие. Слушателям дадут теоретические знания, потом покажут, как оказать помощь, и после этого они практически могут отрабатывать и на тренажёрах, и на себе, в зависимости от темы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.







Он пояснил, что новосибирцев научат оказывать первую помощь людям, потерявшим сознание, а также при отсутствии дыхания, ожогах, травмах, кровотечениях, обморожениях, переохлаждениях, попадании инородного тела в дыхательные пути.







«Это основные травмы, которые характерны и в быту, и в техногенных ситуациях. Чтобы граждане умели оказывать первую помощь, пока не приедет квалифицированная скорая медицинская помощь», — сказал Дмитрий Фокин.







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