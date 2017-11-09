Даже в отпуск не ходил: в правительстве объяснили «золотой парашют» для Городецкого

Владимир Городецкий ушёл в отставку 6 октября
Владимир Городецкий ушёл в отставку 6 октября

В правительстве Новосибирской области объяснили «золотой парашют» для бывшего губернатора Владимира Городецкого — он отказывался от отпуска в пользу работы.


В этом году Городецкий получил денежную компенсацию за 147 неиспользованных дней отпусков, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе губернатора и правительства региона.


«Городецкому Владимиру Филипповичу в июле 2017 года была заменена денежной компенсацией часть неиспользованных отпусков продолжительностью 53 календарных дня, а также выплачена компенсация за неиспользованные дни ежегодных оплачиваемых отпусков при увольнении за период с 9 января 2014 года по 6 октября 2017 года продолжительностью 94 календарных дня», — сообщили в правительстве.


В пресс-службе уточнили, что выплаты за неиспользованные дни отпуска изначально не были заложены в бюджет Новосибирской области, именно поэтому власти решили внести в него поправки


Напомним, указ об увольнении Владимира Городецкого с поста губернатора президент РФ Владимир Путин подписал 6 октября. После этого в Заксобрание Новосибирской области был внесён законопроект о поправках в региональный бюджет на 2017 год: власти предложили заложить в бюджет компенсацию для ушедшего с поста по собственному желанию Городецкого в размере 1,6 млн рублей. Эти поправки депутатами ещё не рассмотрены. 


«Никаких иных компенсационных выплат при прекращении полномочий губернатора в связи с отставкой по собственному желанию действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области не предусмотрено и не производилось», — подчеркнули в пресс-службе.


Владимир Городецкий получает компенсацию за неиспользованный отпуск не впервые. В предыдущий раз это было в 2014 году — тогда он возглавил Новосибирскую область. Доход Городецкого за тот год был достаточно высоким — 5,36 млн рублей. Руководитель областного департамента информационной политики Сергей Нешумов объяснял это тем, что после ухода с поста мэра Владимир Городецкий получил компенсацию за неиспользованный отпуск за время работы главой города.

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