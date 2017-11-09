Звягинцев переживал из-за шнурков: режиссёр из Новосибирска стал героем фильма

Скриншот из фильма Дмитрия Рудакова «Андрей Звягинцев. Режиссёр»

С 6 по 12 декабря в Москве и Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль документального кино «Артдокфест». Вне конкурса в программе фестиваля «Среда» покажут дебютный фильм режиссёра Дмитрия Рудакова о другом режиссёре — новосибирце Андрее Звягинцеве. Рудаков наблюдал за работой Звягинцева на съёмочной площадке фильма «Нелюбовь».







Трейлер картины организаторы фестиваля опубликовали в конце октября в YouТube. В нём показан эпизод из фильма, в котором Андрей Звягинцев наблюдает за съёмкой одной из начальных сцен фильма «Нелюбовь» — в ней дети выходят из школы. «Надо было раньше запускать. Чёрт побери! Ася! Ася! Да что происходит? Ася! Опять все бегут. Опять бежит этот мальчик, да что же такое. Что происходит?.. Опять незашнурованный ботинок!» — сокрушается режиссёр. В финале трейлера он закрывает лицо руками.









Накануне президент фестиваля, режиссер-документалист Виталий Манский охарактеризовал фильмы программы «Среда» для издания «Медуза». «Режиссёр Дмитрий Рудаков — это его дебютная картина — сделал не фильм о фильме, хотя такую задачу перед ним ставили продюсеры, а фильм об Андрее Звягинцеве. Должен сказать, что Андрея Звягинцева я знаю довольно давно, но, только посмотрев фильм "Андрей Звягинцев. Режиссёр", я понял и смог разгадать загадку его фильмов», — рассказал Манский.





Напомним, в сентябре Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии фильм «Нелюбовь», на съёмках которого Рудаков и застал Звягинцева.