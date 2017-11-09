Вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев срубили деревья, чтобы построить СТО

Около площади Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска вырубили часть лесополосы — на этом месте появится станция техобслуживания.





На участке площадью 5,8 тысяч квадратных метров появится СТО





Забор в полосе деревьев вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев рядом с производственными корпусами и заводом «Сиблитмаш» появился на прошлой неделе. После этого на участке вырубили деревья.







«Уже вырубили лесопосадки от остановки "Площадь Сибиряков-Гвардейцев" до моста в сторону Затулинки. Никто из администрации Кировского района не задумывается, что эти редкие насаждения хоть как-то нейтрализовали дым, гарь от транспорта?» — пишут жители района в соцсети «ВКонтакте».







Забор поставили вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев в начале ноября





Судя по данным публичной кадастровой карты, участок площадью 5,8 тысяч квадратных метров зарезервирован под станции техобслуживания, магазины, автостоянки.







Участок под СТО





«Есть договор аренды на участок с ООО "Стройальянс", там станция технического обслуживания будет построена», — кратко пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный инженер ПАО «Сиблитмаш» Сергей Овечкин.







В начале ноября городские власти выдали разрешение на строительство магазина на улице Котовского в парке Кирова. Закончить строительство планируется в начале следующего года.