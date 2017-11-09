Вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев срубили деревья, чтобы построить СТО

Около площади Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска вырубили часть лесополосы — на этом месте появится станция техобслуживания.


На участке площадью 5,8 тысяч квадратных метров появится СТО
На участке площадью 5,8 тысяч квадратных метров появится СТО


Забор в полосе деревьев вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев рядом с производственными корпусами и заводом «Сиблитмаш» появился на прошлой неделе. После этого на участке вырубили деревья.


«Уже вырубили лесопосадки от остановки "Площадь Сибиряков-Гвардейцев" до моста в сторону Затулинки. Никто из администрации Кировского района не задумывается, что эти редкие насаждения хоть как-то нейтрализовали дым, гарь от транспорта?» — пишут жители района в соцсети «ВКонтакте».


Забор поставили вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев в начале ноября
Забор поставили вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев в начале ноября


Судя по данным публичной кадастровой карты, участок площадью 5,8 тысяч квадратных метров зарезервирован под станции техобслуживания, магазины, автостоянки.


Участок под СТО
Участок под СТО


«Есть договор аренды на участок с ООО "Стройальянс", там станция технического обслуживания будет построена», — кратко пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный инженер ПАО «Сиблитмаш» Сергей Овечкин.


В начале ноября городские власти выдали разрешение на строительство магазина на улице Котовского в парке Кирова. Закончить строительство планируется в начале следующего года.

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