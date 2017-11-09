Новосибирец в скафандре снял клип на военной базе в горах Алтая

Елена Волкова (МС Lentos) и Дмитрий Дым

Новосибирская группа «Lentos & Дым» выпустила клип на песню «Компас». Видео появилось на канале солиста группы Дмитрия Дыма на YouTube.





«Эта песня о том, что мы очень много пишем, читаем, занимаемся различными экспериментами, познаём космос, познаём Землю, но не можем познать себя и до сих пор не знаем, кто мы на самом деле, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ режиссёр клипа и солистка дуэта «Lentos & Дым» Елена Волкова. — Но умея всё на свете, мы просто не умеем жить, не понимаем, как это делать. Идея клипа в том, что человеку нужен человек. Это простая истина, которая не нами придумана, но нами использована».





Волкова рассказала, что клип снимали на заброшенной военной базе на Алтае в середине мая. В съёмках клипа Елене и Дмитрию помогали их друзья Андрей Бубин и Александр Сарафанов. «Это наш первый бюджетный клип, собранный из наших с Дымом зарплат и суммы в 15 тысяч рублей, которую нам перевёл какой-то совершенно незнакомый человек», — объяснила певица.









Костюм космонавта Елена взяла у фотографа Романа Шаленкина. «Он делал фотосеты с этим костюмом космическим на Алтае, — объяснила Волкова. — Когда я увидела эти фотосеты, у меня появилась идея для нашего трека, как мы можем реализовать нечто большее, чем фотосессию».





По словам девушки, съёмки длились четыре дня, за это время все члены съёмочной команды почти не спали.





Во время съёмок клипа





В прошлом году руппа «Lentos & Дым» сняла клип о злых людях в метро. Съёмки проходили на Дзержинской ветке в движущемся поезде, при этом с руководством метрополитена исполнители не смогли договориться о съёмках. Поэтому во время работы над клипом у музыкантов возникли небольшие проблемы с полицией.