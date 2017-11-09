В Новосибирске задержали автора рассылки о массовых беспорядках

Новосибирца подозревают в рассылке сообщений с призывами к беспорядкам

Новосибирец попал под уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам в День народного единства.







«39-летний житель Новосибирска, являющийся участником запрещенного объединения националистической направленности "Артподготовка", совместно с единомышленниками посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовал сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в Новосибирске 4–5 ноября 2017 года», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.







В ведомстве пояснили, что этой рассылкой заинтересовались областная полиция и ФСБ. Они вычислили авторов рассылки и нашли в их квартирах более 20 бутылок с зажигательной смесью (так называемым «коктейлем Молотова»), рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему.







Сколько именно новосибирцев попали в поле зрения ФСБ и полиции, в Следственном комитете не уточнили. Но пояснили, что одного из них, 39-летнего мужчину, поместили под стражу — сейчас он в СИЗО. Других подробностей в СК не раскрывают.







Сейчас новосибирские следователи расследуют уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 3 ст. 212 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ).







В минувшую субботу, 4 ноября, новосибирцы праздновали День народного единства. Основная часть праздника — с фольклорным фестивалем, концертом Олега Газманова и фейерверком — проходила на площади Ленина.