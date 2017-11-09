Переходивший дорогу пешеход попал под машину на «Родниках»

Пешеход был госпитализирован  
Пешеход был госпитализирован  

Утром 9 октября 57-летний мужчина за рулём «Рено Логан» сбил пешехода в Калининском районе Новосибирска. 


Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, ДТП случилось в 8:15 недалеко от остановки «Свечникова». «Водитель двигался по улице Тюленина со стороны Гребенщикова в сторону Земнухова. И напротив дома № 14 по улице Тюленина совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель областного ГИБДД Константин Шкабарня. 


В ведомстве уточнили, что пострадавший 38-летний мужчина был госпитализирован с переломами таза и костей стопы. 


Очевидцы в соцсетях сообщают, что пешехода сбил водитель такси. 


Похожий инцидент произошёл вечером 7 ноября — на пешеходном переходе в центре Новосибирска водитель иномарки сбил девушку. ДТП произошло около 19:15 недалеко от ТЦ «Аура». 

Прочтений: 2014
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