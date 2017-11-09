Переходивший дорогу пешеход попал под машину на «Родниках»
Утром 9 октября 57-летний мужчина за рулём «Рено Логан» сбил пешехода в Калининском районе Новосибирска.
Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, ДТП случилось в 8:15 недалеко от остановки «Свечникова». «Водитель двигался по улице Тюленина со стороны Гребенщикова в сторону Земнухова. И напротив дома
В ведомстве уточнили, что пострадавший 38-летний мужчина был госпитализирован с переломами таза и костей стопы.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что пешехода сбил водитель такси.
Похожий инцидент произошёл вечером 7 ноября — на пешеходном переходе в центре Новосибирска водитель иномарки сбил девушку. ДТП произошло около 19:15 недалеко от ТЦ «Аура».
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Алёна Истомина, Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова