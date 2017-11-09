В Новосибирском зоопарке возродят детский зоопарк

В Новосибирском зоопарке детям покажут «привлекательных» животных
В Новосибирском зоопарке детям покажут «привлекательных» животных

Новосибирский зоопарк решил снова организовать на своей территории детский зоопарк — для этого администрация предприятия объявила конкурс на разработку концепции для эскизного проекта.


Стоимость разработки заказчики оценили в 150 тысяч рублей. Конкурс закончится 20 ноября. На разработку после подписания контракта у победителя будет 10 дней.


«Вольеры (и животные в них) должны быть привлекательными для осмотра посетителями», — отмечается в документах госзакупки.


Кроме того, вольеры должны максимально демонстрировать жизнь зверей в природе. В них также должны быть навесы и укрытия, чтоб животные могли прятаться от внимания посетителей. «Недопустима организация вольера со сквозным обзором со всех сторон», — подчёркивается в документах.


Детский зоопарк будет работать в летний сезон — с 1 мая по 1 октября. Список животных в нём в документации не уточняется.


В Новосибирском зоопарке корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что прежний детский зоопарк закрылся на территории несколько лет назад. 


Прежде детский зоопарк располагался на специально огороженной территории, он отличался декорациями и нестандартным оформлением вольеров.


Среди недавних проектов зоопарка был новый сайт — он заработал в сентябре.

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