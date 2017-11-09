На выходных в Новосибирской области ударит мороз до –18 градусов

В ближайшие выходные наступят первые настоящие морозы
В ближайшие выходные наступят первые настоящие морозы

В ближайшую субботу в Новосибирской области резко похолодает — ночью температура упадёт до –18 градусов.


«Мы видим угрозу волны холода на выходные дни в связи с вторжением воздушных масс с севера Сибири. В ближайшие дни у нас еще будет проходить тёплый сектор циклона, а 11 ноября будет достаточно резкое понижение температуры до 8–13, местами до –18 мороза. Холод удержится и 12 числа в воскресенье», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Дневные температуры  на выходных тоже будут низкими: где-то до –5…–11 градусов.


Кроме того, на фоне морозов синоптики ждут прекращение осадков 12 ноября.


В начале недели Ренад Ягудин рассказывал, что после предстоящей волны холода выпавший снег в Новосибирске останется до весны.

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