На выходных в Новосибирской области ударит мороз до –18 градусов

В ближайшие выходные наступят первые настоящие морозы

В ближайшую субботу в Новосибирской области резко похолодает — ночью температура упадёт до –18 градусов.





«Мы видим угрозу волны холода на выходные дни в связи с вторжением воздушных масс с севера Сибири. В ближайшие дни у нас еще будет проходить тёплый сектор циклона, а 11 ноября будет достаточно резкое понижение температуры до 8–13, местами до –18 мороза. Холод удержится и 12 числа в воскресенье», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.







Дневные температуры на выходных тоже будут низкими: где-то до –5…–11 градусов.







Кроме того, на фоне морозов синоптики ждут прекращение осадков 12 ноября.







В начале недели Ренад Ягудин рассказывал, что после предстоящей волны холода выпавший снег в Новосибирске останется до весны.