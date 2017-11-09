Автоинспекция объявила розыск сбежавшего водителя и очевидцев аварии на МЖК

Новосибирская Госавтоинспекция объявила розыск свидетелей аварии, которая произошла накануне вечером на МЖК. Также ГИБДД ищет водителя.





ДТП случилось во дворе возле дома Высоцкого, 15/1 8 ноября в 17:30 — машина сбила пешехода, который был на дороге.





«Факт установлен, что автомобиль скрылся», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Сейчас инспекторы не знают ни обстоятельств ДТП, ни модель машины, поэтому они объявили розыск свидетелей. «Очевидцев данного происшествия просим позвонить в ГИБДД по телефонам: 232-23-51, 232-23-35 или по 002», — добавили в пропаганде.





Пострадавшему мужчине 51 год, у него ушибы грудной клетки, колена и локтевого сустава. Пока его объяснениями в группе пропаганды не располагают.





В начале октября новосибирская автоинспекция объявляла розыск свидетелей и водителей аварии на трассе — тогда неизвестный насмерть сбил пешехода на вечерней трассе и уехал с места ДТП.