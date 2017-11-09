Больше сотни домов в центре Новосибирска остались без тепла и горячей воды до вечера





Горячую воду и тепло обещают вернуть в 22 часа

Утром 9 ноября жители множества домов в Железнодорожном районе проснулись в квартирах с отключенным теплом и горячей водой.





По информации муниципального портала, тепло и горячую воду отключили в 6 часов утра. Отключение названо плановым — оно потребовалось из-за ремонта теплотрассы на улице Революции.





Всего без ресурсов осталось 124 здания в районе Димитровского проспекта, Вокзальной магистрали, железнодорожного вокзала, улиц Ленина, Максима Горького, Октябрьской и других.





Предполагается, что воду и тепло вернут сегодня вечером в 22:00.





Без тепла и горячей воды остались 124 здания в Железнодорожном районе





В прошлый раз НГС.НОВОСТИ рассказывали про аварийное отключение тепла и горячей воды — 2 ноября оно коснулось десятка домов в Калининском районе.