Волейбол: «Локомотив» одержал уверенную победу над «АСХ Воллей»

Вторая встреча команд состоится 12 ноября
Вторая встреча команд состоится 12 ноября

Ночью 9 ноября новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» победил словенский «АСХ Воллей» в первом матче третьего раунда Лиги чемпионов. 


Встреча закончилась со счётом 3:0 (26:28, 22:25, 19:25) в пользу сибиряков. Самым результативным в матче стал игрок «Локомотива» Георг Грозер, принёсший команде 18 очков.


«Игры этого турнира очень важны для "Локомотива". Да, я уже побеждал в Лиге чемпионов, а новосибирцы выигрывали ее в 2013 году. Теперь было бы здорово добиться успеха и нам вместе. Для этого нужно работать, уделить особое внимание сыгранности. В команде семь новых игроков, нам необходимо отработать взаимодействия до автоматизма, чтобы стабильно демонстрировать игру высокого уровня. Но мы готовы пахать. Ведь только так можно добиться поставленных целей, выиграть медали», — цитирует Георга Грозера официальный сайт команды.


Следующая встреча «Локомотива» и «АСХ Воллей» состоится в Новосибирске 12 ноября.


Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не только в волейболе, но и в других видах спорта. Так, 8 ноября стало известно, что новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 58
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено