Волейбол: «Локомотив» одержал уверенную победу над «АСХ Воллей»

Вторая встреча команд состоится 12 ноября

Ночью 9 ноября новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» победил словенский «АСХ Воллей» в первом матче третьего раунда Лиги чемпионов.







Встреча закончилась со счётом 3:0 (26:28, 22:25, 19:25) в пользу сибиряков. Самым результативным в матче стал игрок «Локомотива» Георг Грозер, принёсший команде 18 очков.





«Игры этого турнира очень важны для "Локомотива". Да, я уже побеждал в Лиге чемпионов, а новосибирцы выигрывали ее в 2013 году. Теперь было бы здорово добиться успеха и нам вместе. Для этого нужно работать, уделить особое внимание сыгранности. В команде семь новых игроков, нам необходимо отработать взаимодействия до автоматизма, чтобы стабильно демонстрировать игру высокого уровня. Но мы готовы пахать. Ведь только так можно добиться поставленных целей, выиграть медали», — цитирует Георга Грозера официальный сайт команды.





Следующая встреча «Локомотива» и «АСХ Воллей» состоится в Новосибирске 12 ноября.





Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не только в волейболе, но и в других видах спорта. Так, 8 ноября стало известно, что новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.





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