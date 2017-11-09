Пропавшая в Первомайском районе 14-летняя девочка найдена живой

Найденная Ангелина Морозова

Вечером 8 ноября нашлась 14-летняя Ангелина Морозова, которая пропала 25 октября в Первомайском районе Новосибирска.







Об этом сообщается в официальной группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».





Ранее волонтёры рассказывали, что девочка ушла из дома № 18 по улице Твардовского. Перед этим она позвонила бабушке, сообщила, что вернулась из школы. Но когда бабушка пришла домой, то увидела только вытряхнутые на стол учебники — ни самой Ангелины, ни её школьного рюкзака в квартире не было, и дома девочка больше не появлялась.





Также в Новосибирске продолжаются поиски 17-летнего студента из Тобольска Данила Лосева. 29 октября он вышел из общежития НГТУ и исчез. У пропавшего худощавое телосложение, русые волосы, серо-зелёные глаза, он носит очки в чёрной оправе. Рост подростка — 183 см. В день исчезновения он был одет в чёрную куртку и тёмно-синие джинсы.





Всех, кому что-либо известно о молодом человеке просят сообщить по телефону «Лизы Алерт» 8-800-700-54-52.





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