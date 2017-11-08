В России: после ДТП под Ярославлем в больнице оказались 16 детей

Дети перепуганы, отпаивали валерьянкой
Дети перепуганы, отпаивали валерьянкой

Сегодня в Ростовском районе Ярославской области экскурсионный автобус, ехавший с туром по Золотому кольцу, попал в ДТП. 


Всего в автобусе было 44 человека. Из них 38 — дети. 16 ребятишек попали в больницу. В тяжелом состоянии в больницу отвезли и водителя автобуса.


Выяснилось, что в тур по Золотому кольцу ехали дети из Екатеринбурга.


Все пострадавшие сейчас находятся в ростовской районной больнице. Родителей детей уже оповестили о случившемся. Только что главврач сделала обход. Всем детям от 14 до 17 лет, состояние средней степени тяжести.


«Дети, конечно, перепуганы, отпаивали валерьянкой. У них рваные раны лица, переломы носа и сотрясения головного мозга. В тяжелом состоянии водитель — он в реанимации, у него перелом бедра и травматический шок», — рассказала главврач больницы Наталья Овечкина.


Главврач заверила — нужные лекарства есть, рук тоже хватает.


«Собраны все бригады, на работу вышли все наши доктора, даже те, кто сегодня не на дежурстве. На место выезжали три бригады медицины катастроф», — сообщила Наталья Овечкина.

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