Три новосибирских технопарка признаны лучшими в стране

Новосибирская область лидирует среди других регионов

Три новосибирских технопарка признаны одними из самых эффективных в России. Об этом стало известно сегодня, во время II ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0», проходившей в Москве.







В группу самых эффективных технопарков страны попали нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск», научно-технологический парк «Новосибирск» и АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».





«В рамках мероприятия состоялось награждение победителей I Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России и III Национального рейтинга технопарков России», — цитирует ТАСС пресс-службу Ассоциации кластеров и технопарков.





Всего в рейтинг попали 33 технопарка из 17 регионов страны. Лидером стала Москва, от которой в рейтинг попали девять технопарков. Среди регионов лидируют Новосибирская и Московская области — три и четыре технопарка соответственно, по два технопарка было выбрано из Нижегородской области, Мордовии и Татарстана.





Справка: Ассоциация кластеров и технопарков — некоммерческая общественная организация, образованная в 2011 году. В ее состав входят более 60 организаций из 30 субъектов РФ, в том числе управляющие компании технопарков, нанотехнологических центров и особых экономических зон, центры кластерного развития, специализированные организации промышленных кластеров, корпорации развития регионов и другие организации.





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