В ноябре налоговая собрала с новосибирцев 877 млн рублей

Часть собранных денег уйдёт в федеральный бюджет

В УФНС России по Новосибирской области отчитались о налоговых сборах за ноябрь.







За ноябрь 2017 года налоговой службой с жителей Новосибирска было собрано 877 млн рублей.





«В том числе в федеральный бюджет поступило 32 млн рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области — 845 млн рублей. Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование составило 565 млн рублей, в том числе на пенсионное страхование — 419 млн рублей, на социальное страхование — 48 млн рублей, медицинское страхование — 98 млн рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.





По информации ведомства, по состоянию на 3 ноября в консолидированный бюджет РФ поступило 142,639 млрд рублей, из них 39,853 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, а 102,786 млрд рублей было зачислено в бюджет Новосибирской области.





19 октября стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог. Решить проблемы с неправильным начислением налога обещали в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае.





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