Новосибирский тхэквондист стал чемпионом первенства Европы

Новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.


Максим Емелькин на высшей ступени пьедестала
Максим Емелькин на высшей ступени пьедестала


Соревнования проходили в городе Ларнака на Кипре, в поединках участвовали спортсмены от 15 до 17 лет из 42 стран Европы. Сборная России выступила успешно: наши спортсмены выиграли 8 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей и заняли первое место в общекомандном зачёте, намного опередив Турцию и Хорватию, рассказали в Управлении физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.


В составе сборной выступал воспитанник новосибирской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по восточным единоборствам Максим Емелькин. В весовой категории до 63 кг он провёл пять поединков, четыре из которых выиграл досрочно, и завоевал золотую медаль.


«На первенстве Европы я третий раз. Первый — во Франции — был неудачный, в Румынии я стал первым и в этом году тоже занял первое место. Я провёл поединки с бойцами из Армении, Италии, Словакии, Азербайджана и России. Самый сложный бой был с российским бойцом», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Масим Емелькин.


Сейчас спортсмен будет готовиться к первенству России.


Максим начал заниматься тхэквондо ВТФ в 2009 году. Он победитель первенства России среди кадетов 2015, первенства Европы среди кадетов 2016, первенства России среди юниоров 2017. С 2015 года тренируется у старшего тренера-преподавателя Владислава Митрофанова.


Недавно новосибирские саблистки София Позднякова и Яна Обвинцева выиграли «золото» на этапе командного Кубка мира по фехтованию: девушки рассказали, что соперницы были опытнее и старше.

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