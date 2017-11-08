Новосибирский тхэквондист стал чемпионом первенства Европы

Новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.







Максим Емелькин на высшей ступени пьедестала





Соревнования проходили в городе Ларнака на Кипре, в поединках участвовали спортсмены от 15 до 17 лет из 42 стран Европы. Сборная России выступила успешно: наши спортсмены выиграли 8 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей и заняли первое место в общекомандном зачёте, намного опередив Турцию и Хорватию, рассказали в Управлении физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.







В составе сборной выступал воспитанник новосибирской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по восточным единоборствам Максим Емелькин. В весовой категории до 63 кг он провёл пять поединков, четыре из которых выиграл досрочно, и завоевал золотую медаль.







«На первенстве Европы я третий раз. Первый — во Франции — был неудачный, в Румынии я стал первым и в этом году тоже занял первое место. Я провёл поединки с бойцами из Армении, Италии, Словакии, Азербайджана и России. Самый сложный бой был с российским бойцом», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Масим Емелькин.







Сейчас спортсмен будет готовиться к первенству России.





Максим начал заниматься тхэквондо ВТФ в 2009 году. Он победитель первенства России среди кадетов 2015, первенства Европы среди кадетов 2016, первенства России среди юниоров 2017. С 2015 года тренируется у старшего тренера-преподавателя Владислава Митрофанова.







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