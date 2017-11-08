Из «Галереи Новосибирск» на пять минут эвакуировали всех посетителей

Вечером 8 ноября из торгового центра «Галерея Новосибирск» эвакуировали посетителей.


Эвакуация в «Галерее Новосибирск»
Эвакуация в «Галерее Новосибирск»


По свидетельству корреспондента НГС.НОВОСТИ, около 20:50 всех посетителей торгового центра попросили «покинуть здание по техническим причинам», а спустя пять минут новосибирцев пригласили зайти обратно в здание.


«Люди уже привычно направились на выход, но многие нецензурно выражались насчёт надоевших эвакуаций», — добавляет очевидица.


В управлении по связям с общественностью ТЦ обещали прокомментировать инцидент.



Одна из последних волн эвакуаций из торговых центров прошла в Новосибирске 5 ноября. В пресс-службе полиции рассказали, что в течение дня на телефоны специальных служб полиции и МЧС города поступило около десяти сообщений с угрозами о минировании крупных торговых центров. «По каждому сообщению проводилась тщательная проверка указанных комплексов и зданий с эвакуацией граждан», — пояснили в пресс-службе полиции.

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