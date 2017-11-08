«Рено» снёс дорожный знак и выехал на тротуар после удара о «Форд»
Renault Logan попытался обогнать Ford Focus и столкнулся с ним в Ленинском районе Новосибирска.
Авария случилась в 17:20 на перекрёстке улиц Забалуева и Халтурина.
«Оба автомобиля ехали по Забалуева со стороны улицы Филатова. На перекрёстке с Халтурина Ford начал поворачивать налево, а водитель Renault попытался его обогнать», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
«Рено» задел «Форд» по касательной, после чего выехал на тротуар и сбил дорожный знак «Пешеходный переход».
По данным «Автоспаса», в аварии никто не пострадал.
Несколько дней назад похожее ДТП случилось на улице Дуси Ковальчук: там столкнулись Honda HR-V и Acura. «Хонда» после столкновения въехала в дорожный знак на тротуаре, водитель машины ударилась головой.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus