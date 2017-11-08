«Рено» снёс дорожный знак и выехал на тротуар после удара о «Форд»

В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал

Renault Logan попытался обогнать Ford Focus и столкнулся с ним в Ленинском районе Новосибирска.


Авария случилась в 17:20 на перекрёстке улиц Забалуева и Халтурина.


«Оба автомобиля ехали по Забалуева со стороны улицы Филатова. На перекрёстке с Халтурина Ford начал поворачивать налево, а водитель Renault попытался его обогнать», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


После столкновения «Рено» выехал на тротуар и свалил дорожный знак
После столкновения «Рено» выехал на тротуар и свалил дорожный знак


«Рено» задел «Форд» по касательной, после чего выехал на тротуар и сбил дорожный знак «Пешеходный переход».


По данным «Автоспаса», в аварии никто не пострадал.


Несколько дней назад похожее ДТП случилось на улице Дуси Ковальчук: там столкнулись Honda HR-V и Acura. «Хонда» после столкновения въехала в дорожный знак на тротуаре, водитель машины ударилась головой.

Прочтений: 1811
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено