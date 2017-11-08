Почувствуй себя фигуристом: новосибирские тротуары превратились в каток
Вечером 8 ноября, после кратковременной дневной оттепели и последовавшего за ним похолодания, новосибирские тротуары превратились в каток: пешеходы скользят и падают.
Накануне днём город засыпало снегом: сейчас снежный покров ещё неустойчив, по ночам в городе выпадают новые осадки, — а днём снег тает. Из-за этого на тротуарах города образовалась наледь.
«Город вообще не посыпали, где только не была сегодня: на Ленина, Калинина, возле Центрального рынка — везде каток», — возмущается читательница НГС.
Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк рассказал НГС.НОВОСТИ, что тротуары уже посыпают песком по необходимости. «Это делают ответственные за содержание дорог — сотрудники ДЭУ или администраций», — сказал он.
Напомним, что 26 октября, когда в городе температура упала до минусовых значений, а дороги покрылись тонкой коркой льда, в «скорую помощь» обратились 15 новосибирцев с переохлаждениями и травмами на гололёде.
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Ксения Евдокимова
Фото Марии Морсиной (1), Елены Громковой (2)
Видео Елены Громковой