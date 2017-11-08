Почувствуй себя фигуристом: новосибирские тротуары превратились в каток

Вечером 8 ноября, после кратковременной дневной оттепели и последовавшего за ним похолодания, новосибирские тротуары превратились в каток: пешеходы скользят и падают.





Тротуар на улице Дуси Ковальчук





Накануне днём город засыпало снегом: сейчас снежный покров ещё неустойчив, по ночам в городе выпадают новые осадки, — а днём снег тает. Из-за этого на тротуарах города образовалась наледь.





«Город вообще не посыпали, где только не была сегодня: на Ленина, Калинина, возле Центрального рынка — везде каток», — возмущается читательница НГС.







Блестящий от льда тротуар на Красном проспекте





Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк рассказал НГС.НОВОСТИ, что тротуары уже посыпают песком по необходимости. «Это делают ответственные за содержание дорог — сотрудники ДЭУ или администраций», — сказал он.









Напомним, что 26 октября, когда в городе температура упала до минусовых значений, а дороги покрылись тонкой коркой льда, в «скорую помощь» обратились 15 новосибирцев с переохлаждениями и травмами на гололёде.