С боксёра Поветкина сняли последнюю пожизненную дисквалификацию

Поветкин снова выйдет на ринг уже в декабре

С 6 декабря боксёр-тяжеловес Александр Поветкин вновь сможет сражаться под эгидой WBC. О снятии со спортсмена пожизненной дисквалификации написал в своём Instagram глава компании «Мир бокса» и промоутер боксёра Андрей Рябинский.





«Я обещал, что мы добьёмся справедливости в отношении Сани Поветкина. Так вот: несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях, кроме WBC, и вот теперь и WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация. Начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращён в официальный рейтинг. По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намеренно (попал в организм с пищевой добавкой)», — написал Рябинский.







В декабре прошлого года Поветкин должен был сразиться с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC, однако бой был отменён в связи с положительной пробой россиянина. В крови спортсмена обнаружили следы запрещённого вещества — остарина. В марте этого года Александр Поветкин был дисквалифицирован и оштрафован на 250 тысяч долларов, а президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что российский боксёр отлучён от боёв под эгидой WBC на неопределённый срок.

