Дом вместо стадиона: бывший чиновник получил условный срок за стройку под Новосибирском

Суд приговорил бывшего чиновника к трём годам лишения свободы условно

Сегодня, 8 ноября, Новосибирский районный суд вынес приговор бывшему главе Криводановского сельсовета Владимиру Чернову — главу посёлка под Новосибирском обвиняли в превышении полномочий.







Суд установил, что 5 марта 2015 года Владимир Чернов вынес постановление, которым изменил вид разрешённого использования земельного участка в селе Криводановка. Если раньше этот участок предназначался под строительство спортивного сооружения, то новое постановление разрешило использовать землю для строительства многоквартирного жилого дома не выше девяти этажей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







Кроме того, 24 марта 2015 года Владимир Чернов от имени администрации Криводановского сельсовета заключил дополнительное соглашение с арендатором участка — компанией «Промстрой-Д», указав в документе новый вид разрешённого использования земли. При этом арендная плата за земельный участок не изменилась, хотя должна была вырасти.







Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Новосибирского района Дмитрий Ефимов, речь идёт об участке на улице Светлой, на котором компания «Промстрой-Д» построила жилой дом.







Дмитрий Ефимов уточнил, что у главы сельсовета не было права менять разрешённый вид использования земли. «Этот земельный участок был предоставлен компании "Промстрой-Д" на аукционе администрацией Новосибирского района, а не Криводановским сельским советом, и он не имел права с ним что-либо делать. Тем более право распоряжения землями, собственность на которые не разграничена, на тот период земельным кодексом у сельских советов уже отобрали», — пояснил Дмитрий Ефимов.







В областной прокуратуре сообщили, что Новосибирский районный суд признал 66-летнего подсудимого виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, бывший глава сельсовета на два года лишился права занимать должности на государственной и муниципальной службе.





«Вину в совершении указанного преступления подсудимый не признал. Указал, что не знал об изменениях в земельном кодексе и поэтому подписал документы об изменении вида разрешенного использования земельного участка, умысла на совершение преступления у него не было», — добавили в облпрокуратуре.



Приговор в законную силу не вступил.





Связаться с руководством компании «Промстрой-Д» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. Дмитрий Ефимов пояснил, что нарушений закона в действиях застройщика прокуратура не усматривает.





Накануне прокуратура Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ещё одного чиновника — главы Барышевского сельсовета, которого также подозревают в незаконном распоряжении землёй.