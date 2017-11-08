Новосибирцам показали картины-комиксы финских художников

Вечером 8 ноября в пространстве «АртЕль» в центре Новосибирска прошла выставка, посвящённая финским комиксам. На выставке Tempora Mutantur, что в переводе с латинского означает «времена меняются», собраны работы к юбилею KUTIKUTI — ассоциации финских художников, работающих на стыке современного искусства и визуальной поэзии.


Комиксы нарисованы на самые разные темы
Комиксы нарисованы на самые разные темы


Ассоциация KUTIKUTI появилась в Хельсинки в 2005 году. Сегодня в неё входят 49 авторов, у каждого свой стиль, рассказала НГС.НОВОСТИ куратор выставки Анна Галеева.


Работы выполнены методом шелкографии 
Работы выполнены методом шелкографии 


Всего на выставке представлено около 60 работ от всех авторов ассоциации, комиксы напечатаны методом шелкографии.


«Работы отражают всё существующее на сегодняшний день многообразие стилей и методов повествования. Представленные сюжеты разнообразны: от космических путешествий до бытовых зарисовок», — пояснила Анна Галеева. 


На выставке представлено около 60 работ
На выставке представлено около 60 работ


Здесь есть и законченные истории, и абстрактные изображения. При этом работы больше напоминают картины или плакаты, чем привычные комиксы.


В сентябре в Новосибирске открылся центр комиксов, главная задача которого — знакомство с самой большой в городе коллекцией комиксов, манги, графических романов известных западных и российских авторов. 

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