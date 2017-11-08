«Ростех» отказался от производства трамвая будущего R1

Концепт трамвая R1 впервые представили в 2014 году 
Концепт трамвая R1 впервые представили в 2014 году 

Госкомпания «Ростех» окончательно поставила крест на планах наладить серийное производство трамвая R1, прозванного «iPhone на колесах». В холдинге сообщили, что трамвай получился слишком футуристичным — для него не смогли изготовить даже ходовую часть.


По словам директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко, «трамвай R1, безусловно, очень красивый».


«Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьёзная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Так же получилось и с этим проектом. Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, хайп. Но он не вышел и не выйдет на рынок», — цитирует Василия Бровко ТАСС.


В «Ростехе» поясняют, что для R1 нет ходовой части. Дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта.


«Если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», — говорит Василий Бровко.


«Уралвагонзавод», который входит в состав «Ростеха», впервые показал трамвай R1 на международной промышленной выставке «Иннопром» в 2014 году. Идеи трамвая R1 могут быть задействованы в новом проекте «Уралвагонзавода».


«Я уверен, что многие идеи, появившиеся при разработке концепта R1, будут использованы и при создании новой платформы, которую "Уралвагонзавод" планирует презентовать в конце этого или начале следующего года», — добавил Василий Бровко.

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