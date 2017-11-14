Снега по колено: куда звонить, если дороги не почистили вовремя

Город начали чистить 7 ноября

В Новосибирске начался сезон уборки заснеженных улиц. Первые сильные снегопады прошли в городе ещё на прошлой неделе, а в последние пару дней снег заметно осложнил ситуацию на дорогах.





«С 22:00 до 6:00 — уборка по маршрутам общественного транспорта. Утром — расчистка остановок и пешеходных переходов. В дневное время — уборка в отдаленных районах города. В первую очередь дорожники убирают снег на проезжей части дорог. Магистрали посыпают песком, снег сгребают к обочине для последующего вывоза.





Время очистки проезжей части по нормам не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.





Вывозить снег могут в течение трёх суток с больших дорог, от трёх до пяти суток — магистральные улицы и дороги районного значения, восемь суток — дороги местного значения», — информирует муниципальный портал города.





Все дороги в городе делятся на несколько категорий — для каждой категории свои ответственные организации.





Зоны ответственности уборки на улицах Новосибирска





Новосибирцы часто остаются недовольны работой дорожных и коммунальных служб во время зимы — НГС.НОВОСТИ объясняют, куда нужно обращаться с заявками на уборку и жалобами на снег, если вы остались недовольны уборкой улицы от снега.





Магистральные дороги в городе убираются исключительно силами главного управления благоустройства и озеленения, районные дороги распределены между ГУБО и администрациями.





Внутриквартальные дороги и дворы убирают управляющие компании — с жалобами надо обращаться в их диспетчерские службы.





Жители частного сектора должны звонить на номер отдела благоустройства администрации своего района.









Ещё до начала сильных снегопадов в Новосибирске городские власти отчитались, что закупят к новому сезону снегоуборочную технику на полмиллиарда рублей.