Ближе к народу: вместо катка на площади Ленина хотят сделать пешеходную улицу и ледяной бар

В этом году концепция новогоднего украшения посвящена будущему 125-летию города
В этом году концепция новогоднего украшения посвящена будущему 125-летию города

Власти рассказали о концепции празднования Нового года в Новосибирске — по городу повесят плакаты с архивными фото праздника, а часть улицы Ленина планируют перекрыть на два месяца.


«В наступающем году наш город будет отмечать свой 125-й день рождения. Это юбилейное событие диктует тему празднования Нового года в Новосибирске, поэтому стилистика будет выполнена в стиле брендбуков к 125-летию города. За основу дизайна взято соединение авангардной стилистики с элементами ретро — коллажи, архивные фото. Стиль становится мягким, немного игрушечным, отсылающим к детству, истории города», — рассказала 8 ноября начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.


Также по городу повесят плакаты с архивными фотографиями новогодних гуляний в Новосибирске с 1893-го по 2018 год.


В этом году ледовый каток перенесут в Центральный парк, а отрезок улицы Ленина от площади Ленина до Советской станет пешеходным — там поставят торговые павильоны, декорированные празднично и в одном стиле. На главной площади города поставят ёлку, ледовый лабиринт, горки и детскую зону, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур. Ещё одна, пока не утверждённая идея — поставить в центре Новосибирска ледяной бар, заведение со стенами изо льда, где подают напитки. 


Предварительные варианты новогодних плакатов
Предварительные варианты новогодних плакатов


«Мы предполагаем перекрыть часть улицы Ленина с 1 декабря по 29 января. Мы блоки делаем, после этого начинается сооружение горок и ледовых городков, это самые короткие сроки, в которые мы можем уложиться. Мы хотим открыть ёлку раньше, чтобы горожане получили больше удовольствия», — пояснила Анна Терешкова.


Она добавила, что около краеведческого музея и здания Центробанка планируют оставить парковочные места.


Сувенирная продукция для горожан
Сувенирная продукция для горожан


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что нужно обсудить такое длительное перекрытие части улицы Ленина с сотрудниками ГИБДД. «На два месяца мы выключаем участок улицы Ленина, здесь нужно профессиональное мнение. Если вы будете категорически против, будет концепция меняться. Два месяца — для меня это неожиданность, нужно посмотреть, как это скажется. Не остановим ли мы город накануне Нового года», — сказал мэр.


Каток в Центральном парке откроют 15 декабря, ледовый городок на площади Ленина — 22 декабря. Праздновать Новый год 31 декабря горожан зовут на площадь Ленина, а Рождество 7 января — в Центральный парк, в котором пройдёт благотворительная акция «Добродар». Фестиваль снежных скульптур около краеведческого музея будет проходить с 4 по 8 января.


Концепция украшения катка в Центральном парке
Концепция украшения катка в Центральном парке


Строить городок на площади Ленина начнут 1 декабря, а сам городок будет работать ориентировочно до 21 января. Каток в Центральном парке будет работать до весеннего потепления.


Сейчас концепция праздника ещё не утверждена и согласовывается со всеми ведомствами.

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