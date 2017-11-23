Областные власти заплатят 14 миллионов за советы по новым шоссе и объездным дорогам Новосибирска

СГУПС должен будет представить стратегию развития транспорта Новосибирской области к концу июля 2018 года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области выбрало подрядчика для разработки транспортной стратегии региона до 2030 года — работу выполнит СГУПС.





Ведомство заключило контракт с единственным участником конкурса — Сибирским государственным университетом путей сообщения (СГУПС), следует из информации на сайте госзакупок.





Сумма контракта — 14 млн 235 тысяч рублей, он будет финансироваться из бюджета области.





Победителю конкурса предстоит разработать несколько сценариев развития транспортной системы и инфраструктуры автодорог региона «с учётом прогноза долгосрочного социально-экономического развития области».





«Исполнитель должен будет учитывать предложения минтранса НСО, аэропорта Толмачёво, транспортного комитета ЗС области, департамента транспорта мэрии Новосибирска, администрации Обского бассейна внутренних водных путей, ЗСЖД, компании "Экспресс-Пригород", Союза дорожных организаций области и Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири», — говорится в документах закупки.







Специалисты должны будут, в частности, указать, как может развиваться общественный и грузовой транспорт, дать советы по обустройству велодорожек, пересадочных узлов, дорожных обходов Новосибирска. Также экспертам предстоит оценить затраты на выполнение всех работ и ожидаемые результаты.





«Проблемных точек достаточно много, они в большей степени сконцентрированы в ядре агломерации и в самой агломерации, и дальше по периферии. Они выражаются в тех магистралях, которые выполняют транспортный каркас области, — в основном это железнодорожные ветки и региональные и федеральные автодороги. Нам нужно будет определить сценарий развития в области до 2030 года. Это хотят видеть депутаты Заксобрания области, чтобы понимать, как будет развиваться транспортная инфраструктура в увязке с программой экономического развития области», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель лаборатории, заведующий кафедрой информационных технологий на транспорте СГУПС Валерий Хабаров.





Власти Новосибирска, в свою очередь, также задумались об оптимизации транспортных потоков. В начале этого года департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии объявлял конкурс на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.







Победителем открытого конкурса стал московский градостроительный институт «Гипрогор», предложивший выполнить работы за 18,95 млн рублей. Ранее комплексную транспортную модель (КТМ) Новосибирска также готовил СГУПС.