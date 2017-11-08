Над Кировским районом поднялся черный столб дыма: рядом с Хилокской загорелась дача
Днём 8 ноября в Кировском районе Новосибирска загорелась дача в садоводческом обществе «Ложок».
«Заявка на улицу Рассветная поступила в 15:12, пока не локализовано, не ликвидировано. Горит садовый домик», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Как рассказал один из очевидцев, около 15:45 у дома уже обвалилась крыша.
Прошлый пожар в Кировском районе, о котором писали НГС.НОВОСТИ, был в начале октября — тогда спасатели эвакуировали из дома на Сибиряков-Гвардейцев 25 человек.
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Елена Громкова
Фото, видео и скриншот читателя НГС