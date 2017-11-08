Россияне набрали в банках кредитов на 1,41 триллиона рублей

Охотнее всего берут взаймы на жилье и автомобили
Охотнее всего берут взаймы на жилье и автомобили

Россияне в III квартале взяли кредитов в банках на общую сумму 1,41 трлн рублей. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Особенно популярна у россиян ипотека, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Общая сумма взятых россиянами жилищных займов составила 430 млрд рублей — на 40% больше, чем в прошлом году. Ставки по ипотеке самые низкие за всю историю российского рынка. Также россияне рефинансируют ранее взятые кредиты, так снижая свои ежемесячные платежи за купленные ранее квартиры.


Автокредитование тоже бьет рекорды: кредиты на покупку автомобилей в третьем квартале превысили 89 млрд рублей (плюс 28% к прошлому году).


По словам гендиректора ОКБ Даниэля Зеленского, россияне стали чаще покупать в кредит, потому что ставки по кредитам стали более доступными. «ЦБ снижает ключевую ставку (в этом году была снижена с 10% до 8,25%), вслед за этим банки начали уменьшать проценты по кредитам», — пояснил он.


Всего за первые девять месяцев 2017 года банки в России выдали 24,20 млн кредитов общим объемом более 3,76 трлн рублей, при этом объемы кредитования выросли на треть, а количество кредитов — на 8%.

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