Сибирячка отсудила у соседки 108 тысяч из-за упавшей на «Тойоту» кучи снега

Машину накрыло упавшим сверху сугробом

Жительница Кировского района Новосибирска отсудила 108 тысяч рублей за снежную глыбу, которая рухнула на её «Тойоту» с соседней пятиэтажки.







Происшествие случилось 29 ноября 2016 года, сообщили в Новосибирском областном суде.







Как рассказала истица корреспонденту НГС.НОВОСТИ, утром она припарковала свою «Тойоту Аллион» в торце дома № 13«а» по улице Телевизионной и отправилась домой в многоэтажку по соседству. Около 17:00 она обнаружила, что на автомобиль упала глыба подтаявшего снега.







«Я собиралась поехать в гости, но машина не завелась с брелока. Выглянула в окно и увидела, что в машине горит свет. Вышла и обнаружила, что основная масса снега упала на крышу машины, разъединилась обратная связь с сигнализацией, поэтому мне не пришла информация на брелок — там прям этот шлейф был выдернут из блока, который на лобовом стекле крепится. Капот оказался не задет. Пострадала крыша, разбился лобовик, всё засыпалось в салон, всю панель поцарапало», — описала происшествие владелица машины.







Сильнее всего оказались повреждены крыша и лобовое стекло





Из показаний свидетелей, которые видели машину ещё до инцидента, хозяйка «Тойоты» сделала вывод, что снег упал на автомобиль в промежутке между 15:00 и 17:00. Также она пришла к заключению, что снежная шапка рухнула с покатого козырька балкона на пятом этаже. Больше такому объёму снега упасть было просто неоткуда, говорит истица. Женщина оповестила о происшествии правление ТСЖ и вызвала полицию, чтобы зафиксировать повреждения.







«По замерам [от дома] до моего переднего бампера было 2,68 метра, причём капот у меня не задет. Это значит, что вся глыба улетела [с козырька балкона] приблизительно на 4 метра. Трасологическая экспертиза признала, что просто с крыши дома упасть так снег не мог», — пояснила владелица «Тойоты».







По её словам, повреждённую машину пришлось эвакуировать на закрытую стоянку и после новогодних праздников увезти в ремонт. Восстанавливать машину женщине пришлось за свой счёт. После этого она обратилась в суд с иском к хозяйке квартиры на 5-м этаже и к ТСЖ «Телевизионный квартал». Изначально у истицы не было точного представления о том, кто именно из ответчиков должен нести ответственность за снег на козырьке балкона.







«Это стратегия моего адвоката, он сказал: зачем нам это доказывать — подавать на кого-то одного, а потом, если суд признает его невиновным, подавать на другого? Поэтому мы решили не решать за суд, кто виноват, а подать сразу на двух», — пояснила истица.







В августе Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил её требования, взыскав с владелицы балкона 108 450 рублей. В эту сумму вошли не только ремонт машины ( 99 300 рублей), но и другие расходы, в том числе услуги по оценке ущерба, плата за стоянку и эвакуатор.







Происшествие случилось осенью прошлого года на улице Телевизионной





Как пояснили в Новосибирском областном суде, ущерб взыскали с хозяйки квартиры, так как именно она должна была очищать от снега самовольно установленный козырёк — к общему имуществу многоквартирного дома этот элемент не относится.







Хозяйка балкона попыталась оспорить это решение, но 31 октября облсуд оставил его без изменения.







Ответчица пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что козырёк над балконом установил предыдущий жилец, она купила квартиру уже с этой конструкцией. А обжаловать решение первой инстанции женщина решила, так как считает, что в происшествии усматривается вина ТСЖ. По словам ответчицы, накануне вечером она очистила козырёк от снега, а снежная масса рухнула на балкон и машину с неочищенной крыши.





«У меня есть прямой свидетель, который свидетельствует, откуда упало, у меня есть свидетели, что за сутки до этого я почистила [козырёк]. У меня четыре свидетеля приходили в суд. Всё равно первая инстанция гнула свою линию, им нужно было просто упростить это дело, всех свидетелей задвинула. Почему я подавала апелляцию? Я не согласна, что осталась виноватой, не из-за суммы сужусь, просто я не виновата, с моего козырька не падало», — пояснила хозяйка балкона.







Впрочем и истица, и ТСЖ «Телевизионный квартал» считают эти обвинения голословными из-за специфической формы крыши, которая по краям огорожена парапетом. Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель правления ТСЖ Герман Чежинов, парапет расположен под небольшим углом к внутренней стороне крыши. Даже если предположить, что на парапете скопилось некоторое количество снега, то это явно не тот объём, который при падении мог повредить припаркованную машину.







«Если бы вовремя убирался снег на козырьке балкона, никакие воздействия извне не могли бы спровоцировать эту ситуацию», — добавил председатель правления ТСЖ.







Торец дома № 13«а» по улице Телевизионной (фото сделано в декабре 2016 года)











