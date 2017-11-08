Новосибирские студенты похвастались высокой зарплатой на подработках
В Новосибирске больше половины студентов совмещают учёбу и работу — их средний заработок составляет от 11 тысяч до 16 тысяч рублей.
К таким выводам пришли аналитики сайта Зарплата.ру, опросившие 1185 человек.
«Выяснилось, что 55% сегодняшних студентов совмещают учебу и работу, а 45% предпочитают сконцентрироваться на образовании. А опрос специалистов, уже окончивших университеты, показал, что лишь 21% не работали во время учебы», — сообщили в пресс-службе Зарплаты.ру.
23% нынешних новосибирских студентов говорят, что их ежемесячный доход составляет от 11 до 16 тысяч рублей. 19% опрошенных зарабатывают от 16 до 20 тысяч рублей, а каждый десятый — от 34 тысяч рублей, отметили аналитики.
«Больше 34 тысяч рублей зарабатывают студенты в IT-сфере (40%), в сфере продаж (23%), в сфере дизайна и архитектуры (19%), а также в сфере общественного питания (18%)», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе проекта.
Больше половины студентов рассказали, что их подработка никак не связана с будущей профессией, у 21% работа связана с профилем образования частично, а по специальности работает только четверть.
Аналитики Зарплаты.ру регулярно делятся интересными подробностями, касающимися рынка труда. Так, недавно специалисты сайта выяснили, что на самый высокий средний заработок в Новосибирске могут рассчитывать водители такси.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Ольга Власова
Фото Стаса Соколова