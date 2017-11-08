Мэрия отправит инженеров изучать руины кинотеатра «Космос»

Так зрительный зал «Космоса» выглядел в августе 2017 года 
Так зрительный зал «Космоса» выглядел в августе 2017 года 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска заказал инженерно-техническое обследование бывшего кинотеатра «Космос», на месте которого хотят построить хоккейный центр. 


«Сейчас идет процесс подготовки концессионного соглашения по тому проекту, о котором мы раньше говорили. О том, что там будет подготовительная база для хоккеистов, в том числе для наших хоккейных школ. Обследование нужно для понимания, какие вложения концессионера мы подразумеваем, какая минимальная сумма должна быть туда вложена, чтобы проект состоялся», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Терешкова.


Начальная стоимость инженерно-технического обследования, которую объявил департамент, — 110 тысяч рублей. В итоге мэрия заключила договор с компнией «ОПЭКС» за 99 тысяч. Теперь подрядчик определит, в каком состоянии находятся строительные конструкции бывшего кинотеатра.


Анна Терешкова подчеркнула, что концессионное соглашение власти заключат после конкурса. Сейчас, по её словам, на создание хоккейного центра уже есть два претендента. Прежде была информация только об одном потенциальном концессионере, который представил в июне проект спортивного центра — ООО «Центр хоккейного мастерства»


Центр, который появится на месте закрытого в 2013 году кинотеатра «Космоса», будет полностью возведён на частные деньги. Мэрия после строительства получит часы для тренировок хоккеистов в залах и на тренажёрах. В частности, на одном из самых дорогих тренажёров будет 14 муниципальных часов в неделю, отметила Терешкова.


Помещения гардероба в закрытом кинотеатре
Помещения гардероба в закрытом кинотеатре


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