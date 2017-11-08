Закроется пораньше: новосибирский зоопарк перешёл на зимний режим работы

Теперь кассы зоопарка будут работать с 9:00 до 17:00

С 10 ноября Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило меняет режим работы — теперь он будет работать до 18:00.





«Кассы зоопарка будут прекращать свою работу за час до закрытия, в 17:00. После закрытия касс зоопарк будет работать только на выход», — сообщили в пресс-службе зоопарка, уточнив, что открываться кассы будут в 9:00.





В летнее время зоопарк работает до 22:00, кассы — до 21:00. Летом новосибирцы могли гулять по зоопарку до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинали вести активный образ жизни.





В начале ноября в Новосибирском зоопарке появились новые животные — восточные колобусы, росомаха, два филина и молодой самец пингвина Гумбольдта.