Закроется пораньше: новосибирский зоопарк перешёл на зимний режим работы

Теперь кассы зоопарка будут работать с 9:00 до 17:00
Теперь кассы зоопарка будут работать с 9:00 до 17:00

С 10 ноября Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило меняет режим работы — теперь он будет работать до 18:00.


«Кассы зоопарка будут прекращать свою работу за час до закрытия, в 17:00. После закрытия касс зоопарк будет работать только на выход», — сообщили в пресс-службе зоопарка, уточнив, что открываться кассы будут в 9:00. 


В летнее время зоопарк работает до 22:00, кассы — до 21:00. Летом новосибирцы могли гулять по зоопарку до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинали вести активный образ жизни. 


В начале ноября в Новосибирском зоопарке появились новые животные — восточные колобусы, росомаха, два филина и молодой самец пингвина Гумбольдта

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