Кольцо — главное: схема проезда всех площадей-колец Новосибирска

В Новосибирске началась замена дорожных знаков на кольцах — в городе насчитывается 20 перекрёстков с круговым движением.


«Замена знаков проводится в связи с внесением изменений в правила дорожного движения. Теперь приоритет отдан тем, кто уже движется по кругу», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Знаки «Круговое движение» демонтируют на 14 участках
Знаки «Круговое движение» демонтируют на 14 участках


Заменить знак «Круговое движение» на знаки «Движение направо», «Движение прямо и направо» планируется на 14 участках.


По данным мэрии, новые знаки уже появились на кольце 5–6-го микрорайонов, на площадях Кирова и Сибиряков-Гвардейцев. При разъезде на этих участках нужно учитывать приоритет, то есть учитывать, по какой дороге едет автомобилист — главной или второстепенной.


На кольце 5–6-го микрорайонов, на площадях Кирова и Сибиряков-Гвардейцев новые знаки уже появились 
На кольце 5–6-го микрорайонов, на площадях Кирова и Сибиряков-Гвардейцев новые знаки уже появились 


Новые знаки об очерёдности проезда поставят ещё на 11 участках. 


На левом берегу это коснется перекрёстков на площадях Станиславского, Труда, Энергетиков, Карла Маркса и перекрёстка улиц Блюхера, Титова и Покрышкина.


На правом берегу знаки поменяют на площадях Кондратюка, Калинина, Трубникова и Лунинцев, а также на перекрёстке улиц Фрунзе и Ипподромской и пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова. В первую очередь работы проведут на самых загруженных площадях левобережья — Энергетиков и Труда. 


Также кольцо останется главным на перекрёстках улиц Хилокской и Петухова, Хилокской и Толмачёвской, Бориса Богаткова и Доватора
Также кольцо останется главным на перекрёстках улиц Хилокской и Петухова, Хилокской и Толмачёвской, Бориса Богаткова и Доватора


На шести перекрёстках принцип организации дорожного движения не изменится. 


Тот, кто едет по кольцу, останется в приоритете на кольце Шлюза, на площади инженера Будагова и на перекрёстке улиц Аксёнова и Сызранской в Первомайском районе.


На кольце Шлюза, на площади инженера Будагова и на перекрёстке улиц Аксёнова и Сызранской главным на дороге будет тот, кто едет по кольцу
На кольце Шлюза, на площади инженера Будагова и на перекрёстке улиц Аксёнова и Сызранской главным на дороге будет тот, кто едет по кольцу


Также кольцо останется главным на перекрёстках улиц Хилокской и Петухова, Хилокской и Толмачёвской. Здесь уберут знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога». На перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Доватора это уже сделали. 


«В связи с возможным возникновением заторных ситуаций из-за изменения правил дорожного движения водителям необходимо более внимательно проезжать перекрёстки, где организовано круговое движение», — добавили в мэрии.


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