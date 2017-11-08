Кольцо — главное: схема проезда всех площадей-колец Новосибирска

В Новосибирске началась замена дорожных знаков на кольцах — в городе насчитывается 20 перекрёстков с круговым движением.







«Замена знаков проводится в связи с внесением изменений в правила дорожного движения. Теперь приоритет отдан тем, кто уже движется по кругу», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Знаки «Круговое движение» демонтируют на 14 участках





Заменить знак «Круговое движение» на знаки «Движение направо», «Движение прямо и направо» планируется на 14 участках.







По данным мэрии, новые знаки уже появились на кольце 5–6-го микрорайонов, на площадях Кирова и Сибиряков-Гвардейцев. При разъезде на этих участках нужно учитывать приоритет, то есть учитывать, по какой дороге едет автомобилист — главной или второстепенной.







На кольце 5–6-го микрорайонов, на площадях Кирова и Сибиряков-Гвардейцев новые знаки уже появились





Новые знаки об очерёдности проезда поставят ещё на 11 участках.







На левом берегу это коснется перекрёстков на площадях Станиславского, Труда, Энергетиков, Карла Маркса и перекрёстка улиц Блюхера, Титова и Покрышкина.







На правом берегу знаки поменяют на площадях Кондратюка, Калинина, Трубникова и Лунинцев, а также на перекрёстке улиц Фрунзе и Ипподромской и пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова. В первую очередь работы проведут на самых загруженных площадях левобережья — Энергетиков и Труда.







Также кольцо останется главным на перекрёстках улиц Хилокской и Петухова, Хилокской и Толмачёвской, Бориса Богаткова и Доватора





На шести перекрёстках принцип организации дорожного движения не изменится.







Тот, кто едет по кольцу, останется в приоритете на кольце Шлюза, на площади инженера Будагова и на перекрёстке улиц Аксёнова и Сызранской в Первомайском районе.







На кольце Шлюза, на площади инженера Будагова и на перекрёстке улиц Аксёнова и Сызранской главным на дороге будет тот, кто едет по кольцу





Также кольцо останется главным на перекрёстках улиц Хилокской и Петухова, Хилокской и Толмачёвской. Здесь уберут знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога». На перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Доватора это уже сделали.







«В связи с возможным возникновением заторных ситуаций из-за изменения правил дорожного движения водителям необходимо более внимательно проезжать перекрёстки, где организовано круговое движение», — добавили в мэрии.







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