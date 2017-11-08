Избавили блогеров от боли: Twitter полностью снял ограничение в 140 символов

Теперь пользователям Twitter будет проще выразить свои мысли, считают разработчики социальной сети
Теперь пользователям Twitter будет проще выразить свои мысли, считают разработчики социальной сети

Сервис микроблогов Twitter закончил тестирование постов в 280 символов, которое проводил с сентября этого года. Руководству Twitter понадобилось чуть больше двух месяцев, чтобы решиться на полное снятие прежнего лимита в 140 символов.


По словам Элис Роузен, продакт-менеджера компании, консерваторам и сторонникам лаконичности беспокоиться не стоит. Тестовый период, который был доступен лишь небольшой группе пользователей, показал, что только 5% твитов, отправленных в ходе эксперимента, были длиннее 140 символов и только 2% содержали более 190 символов.


«Нашей целью было сделать так, чтобы выражать себя стало проще и быстрее», — сказано в официальном сообщении Twitter.


Перед началом тестов в официальном блоге Twitter сообщалось, что руководство компании видит неудобства, которые испытывают пользователи Twitter, пытаясь втиснуть свою мысль в 140 знаков. Часто юзеры сопровождали вынужденно усеченное сообщение пометкой «это боль», а иногда лимит заставлял пользователей удалять недописанный твит.

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