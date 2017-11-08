Избавили блогеров от боли: Twitter полностью снял ограничение в 140 символов

Теперь пользователям Twitter будет проще выразить свои мысли, считают разработчики социальной сети

Сервис микроблогов Twitter закончил тестирование постов в 280 символов, которое проводил с сентября этого года. Руководству Twitter понадобилось чуть больше двух месяцев, чтобы решиться на полное снятие прежнего лимита в 140 символов.





По словам Элис Роузен, продакт-менеджера компании, консерваторам и сторонникам лаконичности беспокоиться не стоит. Тестовый период, который был доступен лишь небольшой группе пользователей, показал, что только 5% твитов, отправленных в ходе эксперимента, были длиннее 140 символов и только 2% содержали более 190 символов.





«Нашей целью было сделать так, чтобы выражать себя стало проще и быстрее», — сказано в официальном сообщении Twitter.





Перед началом тестов в официальном блоге Twitter сообщалось, что руководство компании видит неудобства, которые испытывают пользователи Twitter, пытаясь втиснуть свою мысль в 140 знаков. Часто юзеры сопровождали вынужденно усеченное сообщение пометкой «это боль», а иногда лимит заставлял пользователей удалять недописанный твит.

