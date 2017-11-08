Новосибирский автобус попал в ДТП с двумя машинами на алтайской трассе: четверо погибли

Водители и пассажиры Toyota погибли на месте

Утром 8 ноября рейсовый автобус, ехавший из Усть-Каменогорска в Новосибирск, попал в аварию в Алтайском крае.







«В автобусе пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.







В полиции пояснили, что авария произошла в 6:45 на 106-м км автодороги А322 в Топчихинском районе Алтайского края. По предварительным данным, водитель «Тойоты», ехавший со стороны Барнаула к Алейску, не справился с управлением на виадуке. Машина выехала на встречную полосу, врезалась в ограждение, а после столкнулась с рейсовым автобусом «Фотон».





После этого с автобусом и машиной столкнулся автомобиль Renault.





В ДТП погибли водитель и три пассажира «Тойоты», уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в краевой полиции.



По данным сайта Новосибирского автовокзала, сейчас отменён рейс в Усть-Каменогорск, который должен был отправиться из Новосибирска в 18:30. В справочной автовокзала, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как пассажир, пояснили, что «автобус сломался и не приехал».





Накануне вечером ещё одно смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Черепановском районе: в опрокинувшемся автомобиле погиб 67-летний пассажир.

