Новосибирский автобус попал в ДТП с двумя машинами на алтайской трассе: четверо погибли
Утром 8 ноября рейсовый автобус, ехавший из Усть-Каменогорска в Новосибирск, попал в аварию в Алтайском крае.
«В автобусе пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В полиции пояснили, что авария произошла в 6:45 на 106-м км автодороги А322 в Топчихинском районе Алтайского края. По предварительным данным, водитель «Тойоты», ехавший со стороны Барнаула к Алейску, не справился с управлением на виадуке. Машина выехала на встречную полосу, врезалась в ограждение, а после столкнулась с рейсовым автобусом «Фотон».
После этого с автобусом и машиной столкнулся автомобиль Renault.
В ДТП погибли водитель и три пассажира «Тойоты», уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в краевой полиции.
По данным сайта Новосибирского автовокзала, сейчас отменён рейс в Усть-Каменогорск, который должен был отправиться из Новосибирска в 18:30. В справочной автовокзала, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как пассажир, пояснили, что «автобус сломался и не приехал».
Накануне вечером ещё одно смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Черепановском районе: в опрокинувшемся автомобиле погиб 67-летний пассажир.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова