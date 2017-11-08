54 миллиона запросов за год: Новосибирск заинтересовал своими платьями и аквапарком

Чаще всего Новосибирском интересуются жители Кемерово, Барнаула и Новокузнецка





Аналитики «Яндекса» исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России — от Москвы до Брянска. Новосибирск в рейтинге оказался на 7-м месте.





«За год про Новосибирск спрашивали около 54 миллионов раз — больше, чем про любой другой сибирский город. Сильнее всего Новосибирском интересуются пользователи в Кемерово, Барнауле и Новокузнецке. В целом, это взаимно — в самом Новосибирске также ищут сибирские города. Ну и Москву.







Пользователи из других больших городов часто спрашивают про Новосибирск в связи с местным швейным производством: «женская одежда оптом от производителя новосибирск», «платья новосибирских производителей интернет магазин».





Довольно много запросов связано с новосибирскими достопримечательностями и важными организациями — ищут зоопарк, аквапарк, дельфинарий, театр оперы и балета», — рассказали в «Яндексе».







Для исследования аналитики взяли все запросы с названиями 50 городов за год, с августа 2016 по август 2017, и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нём, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний.







«Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про неё спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург», — пришли к выводу специалисты.







Также Новосибирск уступил Краснодару (4-е место, 61 миллион запросов), Ростову-на-Дону (5-е место, 58 миллионов), Сочи (6-е место, 57 миллионов).







«Судя по поисковым запросам, Сочи — это в первую очередь море и пляж, а Тула — пряники, самовары и оружие. Москва интересует жителей других городов больше с точки зрения жизни и работы — [работа в москве с проживанием]. Во Владивостоке многие хотят продать или купить машину — [авто с пробегом из японии], а в Краснодар стремятся переехать — [краснодар отзывы переехавших]», — добавили представители компании.







При анализе поисковых запросов учитывались только те, что касались того или иного города. Запросы про регионы, одноимённые улицы, станции метро, вокзалы, организации, художественные произведения, футбольные клубы не исследовались. Также не учитывались названия жителей каждого города.







В одном из своих прошлых исследований, касающихся крупных городов России, компания подсчитывала кривые улицы в них. Новосибирск был в рейтинге на третьем месте.