ГИБДД назвала районы Новосибирска, где пьяные водители чаще всего устраивают аварии

На дорогах города поймали 78 пьяных водителей

С 3 по 7 ноября в Новосибирске проходила акция «Нетрезвый водитель» — автоинспекторы сумели поймать на дорогах города 78 нарушителей.







Как сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды городской ГИБДД, автоинспекторы работали в районах с наибольшей концентрацией ДТП с участием пьяных водителей.





«Рост дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрирован в четырёх районах города: Дзержинский — на 33%, Ленинский — на 30%, Октябрьский — на 88% и Центральный — на 60%. Вот по этим районам идёт усиление по работе с нетрезвыми водителями», — рассказали в пресс-службе ведомства.







Так, в Дзержинском районе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием нетрезвых водителей увеличилось с 9 до 12 случаев, в Ленинском — с 17 до 22 фактов, в Центральном — с 5 до 8. Наибольший рост аварий с участием пьяных водителей — в Октябрьском районе, где число таких происшествий выросло с 9 до 17.







По данным за 10 месяцев года, в Новосибирске произошло 1249 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 52 человека, 1492 получили травмы.







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