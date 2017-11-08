Неуправляемая машина опрокинулась в кювет на трассе: погиб пассажир

Водитель опрокинувшегося автомобиля выжил после аварии
Водитель опрокинувшегося автомобиля выжил после аварии

Вечером 7 ноября в Черепановском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП: в опрокинувшемся автомобиле погиб 67-летний мужчина.


Авария произошла в 20:55 на Чуйском тракте недалеко от Черепаново. 


«Водитель 57 лет управлял автомобилем Tagaz Tager, двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. На 112-м км [Чуйского тракта] не справился с управлением, допустил выезд на левую обочину, в результате чего опрокинулся в левый кювет по ходу движения», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области.

 

В автоинспекции уточнили, что 67-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Сам водитель в аварии не пострадал. 


В конце октября другая машина перевернулась на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий недалеко от Тогучинского поста ДПС. Происшествие завершилось благополучно: водитель автомобиля не пострадал. 

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