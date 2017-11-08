Длинная пробка протянулась через три площади левобережья


Фото из архив НГС
Фото из архив НГС

Утром 8 ноября уровень пробок в Новосибирске составил 8 баллов, самым сложным был затор, который протянулся больше, чем на три километра по улице Станиславского и проезду Энергетиков.


Пробка началась возле площади Станиславского и прошла через площади Труда и Энергетиков, скорость движения здесь колебалась от 2 по 15 км/ч. Самый медленный участок был между площадью Станиславского и площадью Труда.


На подъездах и съездах с этих площадей также собрались заторы, например, на улицах Ватутина и Котовского.


«Какой-то нереальный затор на Котовского. Проехал метров 100 за полчаса...торопыжки как обычно на "встречке" едут и создают еще больший затор», — пишут читатели НГС.


Кроме того, тяжелая обстановка была возле Коммунального моста  по направлению к левому берегу. Самый крупный затор был на улице Немировича-Данченко.


На правом берегу утром движение было более свободным — самый длинный неудобный участок был на Большевистской в районе Речного вокзала, здесь автомобили ехали со скоростью 15 км/ч.


Затор начался в районе площади Станиславского и протянулся до середины проезда Энергетиков
Затор начался в районе площади Станиславского и протянулся до середины проезда Энергетиков


Вчера утром Коммунальный мост встал из-за аварии — после ДТП длинная пробка растянулась в сторону правого берега.

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