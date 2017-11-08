Аэропорт Толмачёво отчитался о развитии станции Обь

Через станцию хотят вскоре пустить автобус

Новосибирский аэропорт Толмачёво рассказал о развитии железнодорожной станции Обь, которая расположена недалеко от аэровокзала.





«Отремонтирован участок дороги и имеющиеся подъездные пути от железнодорожной станции Обь до улицы Станционной, нанесена новая дорожная разметка, установлены знаки приоритетности и светофоры, проведено освещение дороги», — рассказали в пресс-службе аэропорта.





Привокзальная площадь станции оборудована остановкой для общественного транспорта. Сейчас Толмачёво договаривается с Минтрансом о том, чтобы продлить маршрут № 312 «Новосибирск-Главный — аэропорт Толмачёво» до железнодорожной станции Обь с заездом в город Обь. До станции от аэропорта автобусы будут ходить по Станционной.





«Железнодорожная станция Обь — единственный транспортный узел, находящийся в непосредственной близости к аэропорту Толмачёво. Благодаря этому в Новосибирске возможна реализация перевозки по схеме "поезд – автобус – самолёт". Такие комбинированные перевозки предоставляют возможность пассажирам, приезжающим из соседних городов поездом, прибыть в аэропорт, а также уехать из аэропорта без опозданий вне зависимости от ситуации на дорогах», — уточнили в пресс-службе.





Развитием станции Обь аэропорт занимается совместно с областным минтрансом, администрацией города Обь, РЖД и полпредством.





Поезда дальнего следования начали делать остановку на станции Обь в 2015 году — это сделали для удобства пассажиров, которым нужно попасть в аэропорт.