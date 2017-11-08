У новосибирцев отберут автомобили за долги по ЖКУ

Автомобили будут отбирать у злостных неплательщиков
Автомобили будут отбирать у злостных неплательщиков

В ноябре больше трех тысяч новосибирцев могут остаться без автомобилей за долги перед «СИБЭКО».


Такой рейд энергокомпания будет проводить вместе с Федеральной службой судебных приставов по Новосибирской области. 


«Легковые автомобили планируется арестовывать у абонентов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство, после чего имущество будет находиться на ответственном хранении у взыскателя», — сообщается на официальном сайте «СИБЭКО».


Согласно закону, неплательщики должны будут погасить задолженность перед энергокомпанией в течение десяти дней. Если этого не произойдёт, то все изъятые автомобили предадут судебным приставам для продажи.


Согласно данным «СИБЭКО», с января по октябрь 2017 года энергокомпания подала в суды Новосибирска, Куйбышева и Криводановки 25 000 заявлений на взыскание задолженностей с жёстких неплательщиков.


Ранее стало известно, что новосибирский рабочий отсудил 250 тысяч рублей у ООО «Газпром трансгаз Томск» после того, как его засыпало грунтом в разрытой траншее с газопроводом.


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