Названы цены на «кроссовер» Kia Rio X-Line

Компания Kia назвала российские цены на новый кросс-хэтчбек Rio X-Line, машина стартует от 774 900 рублей, а максимальная версия стоит 1 024 900 рублей. Минимальная комплектация с коробкой-автомат стоит 814 900 рублей.


X-Line получился на 30 000 рублей дороже популярного седана Rio. Автомобиль имеет такие же бензиновые двигатели: 100-сильный Kappa MPI объёмом 1,4 литра и 123-сильный Gamma MPI объёмом 1,6 литра. Клиренс модели — 17 см, на сантиметр больше, чем у седана. Привод только передний.


«В базовой версии машина имеет две фронтальные подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, помощник при старте на подъёме, систему предупреждения об экстренном торможении, систему «ЭРА-Глонасс», — рассказали в пресс-службе российского офиса Kia. 


Напомним, накануне стартовали продажи конкурента X-Line, отечественного универсала Lada Vesta SW Cross, стоимость которого стартует с 755 900 рублей.


Названы цены на «кроссовер» Kia Rio X-Line (фото)


Названы цены на «кроссовер» Kia Rio X-Line (фото)




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